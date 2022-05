Het had een groots driedaags spektakel moeten worden in oktober, de viering van het vijftigjarig bestaan van de Eindhovense poptempel De Effenaar. Maar door de coronamaatregelen en tegenvallende kaartverkoop bleef er slechts één dag over. Komend weekend was de herkansing, maar ook dit feest is nu afgelast.

De reden: tegenvallende kaartverkoop. Op het programma van '50 jaar Effenaar Weekender' op vrijdag 13 mei en zaterdag 14 mei stonden onder meer dj Joost van Bellen, Klangkarussell, Erol Alkan, Black Sun Empire en Goose. 'Het is een grote teleurstelling dat het feest zoals de organisatie dat voor ogen had, niet door kan gaan', meldt de Effenaar. 'Na twee jaar in onstuimig cultureel weer gezeten te hebben, wilden we niets liever dan groots uitpakken.Het evenement door laten gaan onder de huidige omstandigheden zou voor artiesten, crew en publiek niet waarmaken waar Effenaar voor staat: een bruisend poppodium zijn voor iedereen in de stad.'