Bij een steekpartij in een woning aan de Oude Doornakkersweg in Eindhoven is in de nacht van woensdag op donderdag een man gewond geraakt. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om een ruzie in de relationele sfeer op het woonwagenkamp.

De melding van het steekincident kwam rond 4.30 uur binnen bij de politie. Hulpdiensten hebben eerste hulp verleend aan het slachtoffer, een traumahelikopter kwam ter plaatse ter assistentie van het ambulancepersoneel. Het slachtoffer is met spoed met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Agenten hebben direct na de steekpartij een verdachte aangehouden. De politie heeft de woning en een deel van de straat afgezet.