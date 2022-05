Door een gaslek bij een hoekwoning aan de Firapeellaan in Eindhoven zijn dinsdag bewoners van 60 woningen ontruimd. Het gaslek ontstond rond 11.00 uur tijdens het saneren van asbest in de woning. Daarbij werd per ongeluk een gasleiding doorgeslepen.

In de wijk worden oude huurwoningen gerenoveerd. Volgens de Officier van Dienst waren medewerkers bezig asbest te verwijderen uit een rioleringspijp bij de voordeur toen per ongeluk een gasleiding werd geraakt. Deze gasleiding waren ze niet tegengekomen bij andere huurwoningen. Het gaslek was niet direct te dichten waardoor werd besloten de bewoners en omwonenden in een straal van 100 meter om het huis te evacueren. De kruipruimte, vlak bij de gasleiding, vulde zich snel met gas. "In combinatie met zuurstof is dit een groot risico op een brandexplosie", legt de Officier van Dienst uit. Gaslek gerepareerd Rond 13.30 uur was het gaslek gerepareerd en werd de omgeving weer veilig verklaard. Omwonenden konden toen weer veilig terug naar hun huis.