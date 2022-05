Door meerdere files staat dinsdagochtend het verkeer op de wegen rondom Eindhoven vast. Op de A67, A2, A58 en de A270 staat het verkeer stil of rijden de voertuigen langzaam. Volgens de ANWB waren tot ongeveer 08.10 uur de twee rijstroken van de A67 dicht.

Het verkeer op de A67 werd opgehouden door een kapotte vrachtwagen. Hierdoor ging de weg iets na 7.30 uur enige tijd dicht voor bergingswerkzaamheden. De vertraging was rond 07.50 uur opgelopen tot meer dan een uur. Bestuurders reden van Asten tot knooppunt Leenderheide langzamer. Omrijden kon via de A73 en A2.

Op de A2 rijdt het verkeer ook niet door. Deze file loopt vanaf Nederweert tot aan knooppunt Leenderheide door. Bestuurders hebben aan de andere kant van de A2, van Boxtel-Noord tot aan Best-West, ook met files te maken.

Lastig te bereiken

Vanaf Tilburg is Eindhoven ook lastiger te bereiken: daar worden bestuurders vertraagd vanaf de afslag Tilburg-Centrum Oost tot aan Best. Omdat het verkeer pop de A270 van Helmond naar Eindhoven ook langzamer rijdt, is Eindhoven vanuit meerdere kanten slecht bereikbaar.