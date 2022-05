Hap voor hap neemt de sloopkraan uit het Eurobuilding naast het stadion van PSV. Langzaam maar zeker komen de appartementen van Hartje Eindhoven die er achter verscholen gingen, tevoorschijn.

Om de glazen puien te beschermen, hangt er een groot zeil aan een andere kraan tussen sloop en wooncomplex. Onophoudelijk wordt het sloopwerk ook nat gehouden, tegen het stof.

Het kantoorpand maakt meter voor meter plaats voor de bouw van een woontoren en appartementencomplex voor 480 huurwoningen. De sloop is in juni klaar, daarna begint de bouw die 2,5 jaar duurt.

Even verderop aan de PSV-laan is bij de buren al de bouw van de drie gebouwen van Groot Hartje Eindhoven begonnen met de fundering. Hier is plaats voor 59 koop - en 202 huurappartementen, en vier stadskoopwoningen. De verkoop is inmiddels al een heel eind gevorderd.