Een scooterrijdster is maandagochtend geschept door een auto in Eindhoven en is daarbij gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren.

Het ongeluk gebeurde rond 11.15 uur op de Eisenhowerlaan. De bestuurster van de scooter raakte bij de botsing de zijkant van de wagen. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van haar verwondingen is niets bekend.