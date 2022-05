Terwijl Oekraïne met steun van de Navo vecht tegen Russische indringers, zoeken 25 optimisten naar creatieve manieren om de vrede in Europa een kans te geven. Dat gebeurde tijdens de aftrap van de Vredestalentenjacht in het Eindhovense Parktheater.

'Laat vijf muziekgroepen uit verschillende culturen samen optreden. Op basisscholen kunnen leerlingen posters over vrede maken en die tentoonstellen. Rusland heeft veel mooie cultuur; laten we komen tot een uitwisseling, dat kan zorgen voor onderlinge waardering.'

Na een uur van inleidingen, ingetogen muziek van stadsdichter Iris Penning en cellist Mirte de Jonge en een brainstorm schrijft Bram Kamp van politieke partij Volt de vergaarde ideeën op een flip-over. Het gezelschap van vooral ouderen zit op een gang naar de Philipszaal in het Parktheater. Kamp oppert om zondag 25 september een opname van een jazzconcert voor de vrede in Nigeria te vertonen. Die dag moet de finale plaatsvinden van de Vredestalentenjacht, in het Eindhovense Anne Frankplantsoen.

Het initiatief voor deze zoektocht naar Europese vrede in Eindhoven komt van het platform LEV (levensbeschouwing en vrede) en Europe Direct, dat poogt een verbinding te leggen tussen de stad en de Europese Unie.

'Ploegscharen in plaats van wapens'

Jacques Giesbertz (Europe Direct) en Kees Minderhoud (LEV) wijzen op de rede van de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schumann, die daarmee op 9 mei 1952 aanzet gaf tot de oprichting van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal, de voorloper van de Europese Unie. Rusland viert op 9 mei de overwinning op de nazi's, de EU ziet het sinds 1985 als de Dag van Europa.

"Schumann zag de kans om de staalproductie onder Europese controle te brengen, zodat er ploegscharen in plaats van wapens uit de fabrieken zouden komen", vertelt Giesbertz. "Helaas is in de afgelopen decennia de nadruk meer gelegd op de vrije interne markt." Maar die vrije markt is voor de aanwezigen niet voldoende. Ze zoeken de nuance, begrip voor andersdenkenden.

Niet zo zwart-wit

Maar toch is het niet allemaal zo zwart-wit met betrekking tot dat geweld. Penning brengt muzikale poëzie over de fles wijn in haar hand bij een avondwandeling door Woensel-West. Ze weet dat een man haar volgt. 'Even voelt de fles als een wapen', zingt ze.

De Oekraïense Julia Sevostianova, die al jaren in Den Haag werkt, draagt een gedicht voor in haar moedertaal. Kim Don vraagt zich af of ze met het Freedom Theatre kan bijdragen aan de talentenjacht.

De organisatie verwelkomt ook anderen, met muziek, beeldende kunst of poëzie. Liever dan met wapens. Al kent ook Hans Matheeuwsen van het Vredesburo geen alternatief om Vladimir Poetin tot rede te brengen, zegt hij na afloop van de bijeenkomst.