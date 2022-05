De lippen laten meebewegen op de beats van een hit van het Eurovisie Songfestival. In het Natlab in Eindhoven was zondag een videoclipcompetitie voor dragqueens.

De rode loper is uitgerold voor de ingang van filmhuis Natlab. Erop staat een bonte verzameling feestelijk uitgedoste zogeheten drag-artiesten. Zichtbaar genietend en als echte diva's op een première, staan ze een voor een de verslaggever van SBS6 te woord. Eromheen staan persfotografen en bezoekers met een smartphone in de hand om het spektakel vast te leggen.

Meebewegende lippen

Een van de bezoekers is Luna Veldhuyzen uit Baarn. Ze is op deze zonovergoten dag met medefans naar Eindhoven gekomen om haar broer aan te moedigen. Hij is een van de twaalf deelnemers aan 'Drag My Vision'. Onder artiestennaam Harley Demon heeft hij een videoclip opgenomen en ingezonden.

In de video doet hij een zogeheten lipsync van een Zwitsers Eurovisie-liedje. Daarbij laat hij zijn lippen gelijk lopen met de tekst van het nummer. Na afloop zegt Harley Demon blij te zijn met de nieuwe contacten. "Ik heb nog niet eerder iets met mijn drag gedaan."

Bedacht in coronatijd

"Dit concept hebben wij twee jaar geleden op mijn slaapkamer bedacht", vertelt Luuk van de Ven alias Emily Salvia uit Son en Breugel. Hij is samen met Martijn 'Vicky ViQueen' uit Breda de drijvende kracht achter het Songfestival. Toen het Eurovisie Songfestival in 2020 niet doorging vanwege corona, bedachten de twee hun eigen festival: een videoclipcompetitie voor drags.

Voor medeorganisator Vicky ViQueen betekent drag 'dat je mag doen wat je leuk vindt en uitdraagt waar je voor staat'. Zelf gaat hij vandaag gekleed in een lichtpaarse prinsessenjurk. "Maar je hoeft geen nepwimpers te dragen als je dat niet wil. Er zijn geen regels", benadrukt hij. Vader Frans en moeder Aline zijn ook aanwezig. "Ik vind het knap en gedurfd dat hij dit doet", aldus Frans. Volgens Aline is Martijn non-binair.

Grootste lol

In de filmzaal hebben de deelnemers (op de eerste rij) en de fans de grootste lol als zij de twaalf ingezonden videoclips bekijken op een groot scherm. Deelnemer Cheri Lazuli nam met een iPhone een videoclip op in de badkamer, onder de muzikale begeleiding van de Nederlandse inzending Ding-a-Dong uit 1975. "Zero!'', antwoordt de drag op de vraag of ze eerder weleens heeft opgetreden. Ze zegt dat ze niet meedoet om te winnen. "Ik kom uit een klein dorp en ik miste de connectie met queers (mensen zonder vaststaande gender en/of seksuele identiteit, red).

Het publiek giert en brult als de inzending voorbijkomt van het Nederlands-Kazachse duo Maybe Boozegeoisie en Miss Peukie. De twee vertegenwoordigen met hun videoclip Oekraïne. ""Heftig, maar nodig om te doen", aldus het duo. De jury waardeerde de inzending van het duo met een plek in de middenmoot.

Paloma Lust uit Maleisië

De Maleisische drag Paloma Lust gaat er met de winst vandoor met een uiterst gelikte videoclip met muziek van een Azerbeidjaans discoliedje. Ze kon echter niet aanwezig zijn vanwege familieomstandigheden, waardoor ze niet gekroond kon worden. "Dat is wel een anticlimax", aldus Vicky ViQueen.