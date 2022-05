Het stadsfestival Bontgenoten trekt zaterdag op het terrein rond de Karpendonkse Plas in Eindhoven 10.000 bezoekers. Het weer is prima, de sfeer is uitgelaten. Na twee jaar corona gingen de poorten van het festival weer open.

Want twee keer moesten de organisatoren het festival in de coronajaren afblazen. In 2019 begonnen de zusjes Kylie (26) en Shelina de Bont (32) met een klein festival op het TU/e-terrein. Dat trok destijds vijfduizend bezoekers. In 2020 en 2021 ging er een streep door het festival. Op het terrein rond de Karpendonkse Plas is dat nu het dubbele aantal bezoekers van 2019. Zeven arena's bieden verschillende stijlen dance.

Garantie dat ze ook volgend jaar op deze locatie terecht kunnen is er echter niet. Het is de grootste zorg van de zusjes De Bont.

Op 5 november is er een winter-editie van Bontgenoten. Met ingang van dat festival gaat Bontgenoten samenwerken met This is Live Groep uit Schijndel, dat onder andere Paaspop organiseert. Op welke locatie dat festival is, is nog onduidelijk. De locatie bij de Karpendonkse Plas is niet beschikbaar.