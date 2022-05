Waterschappen De Dommel en Aa en Maas willen zo snel mogelijk duidelijkheid over wat er gaat gebeuren met de vaste boeren-, bedrijven- en natuurzetels in hun algemeen bestuur. Momenteel wordt in de Tweede Kamer gediscussieerd over het mogelijk afschaffen daarvan.

Volgens tegenstanders van die zogeheten 'geborgde zetels' zijn de vaste plekken ondemocratisch en niet meer van deze tijd. Voorstanders vinden juist dat ze 'kennis en ervaring' inbrengen bij de waterschappen, die onder meer gaan over waterkwaliteit en -veiligheid.

De Dommel en Aa en Maas roepen de politiek - als onderdeel van de landelijke Unie van Waterschappen - op om nu zo snel mogelijk helderheid te verschaffen. "Het vraagt namelijk veel tijd om eventuele wijzigingen in de wijze waarop het bestuur wordt verkozen door te vertalen, voordat de volgende waterschapsverkiezingen in maart 2023 plaatsvinden", stelt een woordvoerder van De Dommel.

Op dit moment wordt standaard ongeveer een kwart van de zetels ongeacht de verkiezingsuitslag vergeven aan boeren (als fractie 'ongebouwd'), bedrijven en natuurterreineigenaren. Bij De Dommel zijn er drie bestemd voor boeren en elk twee voor bedrijven en 'natuur'. Bij Aa en Maas is de verhouding 3-3-1.

Meningen in de regio verdeeld

De meningen in de regio over het mogelijk afschaffen van die systematiek zijn verdeeld. Zo is ZLTO fel tegenstander en zoeken sommige anderen naar een 'tussenvorm'. "De discussie is nu veel te zwart-wit: of je bent voor de huidige werkwijze, of voor helemaal afschaffen", zegt bijvoorbeeld Maarten Dewachter van Water Natuurlijk, de grootste partij binnen het algemeen bestuur van Aa en Maas én De Dommel.

Rob Bots, algemeen bestuurslid namens de PvdA bij waterschap Aa en Maas, is wel duidelijk voorstander van het schrappen van de vaste zetels. "De agrarische sector heeft bijvoorbeeld ook al invloed via andere partijen en wordt nu oververtegenwoordigd. We geven Philips en Unilever toch ook niet een paar zetels in de Tweede Kamer?"