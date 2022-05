Eindhoven Airport neemt dit weekend toch geen vluchten over van Schiphol. Het is niet gelukt om daarover overeenstemming te bereiken met luchtvaartmaatschappijen, aldus een woordvoerder.

Schiphol houdt er opnieuw rekening mee dat het maatschappijen zaterdag en zondag moet vragen om boekingen te schrappen om de grote drukte beheersbaar te houden. Eerder deze week werd gesproken over acht vluchten die mogelijk naar Eindhoven zouden uitwijken.

"Wij hebben inderdaad aangeboden om vluchten over te nemen, maar daar is geen gebruik van gemaakt", zegt een woordvoerder van Eindhoven Airport nu. De ruimte om vluchten in te passen was sowieso beperkt, omdat het ook op de regionale luchthaven druk is vanwege de meivakantie. "De tijdsloten die wij aan konden bieden, kwamen blijkbaar niet overeen met de druk op het schema van Schiphol. Het moet in zo'n geval ook maar net passen."