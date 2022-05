Festival Reggae Sundance heeft onder meer de bekende reggae-artiesten Alpha Blondy, Stonebwoy en Anthony B toegevoegd aan haar line-up voor de komende editie op 13 augustus.

Alpha Blondy is een van de grootste sterren in de internationale reggaewereld. De geëngageerde artiest uit Ivoorkust debuteerde in 1983 met Jay GLORY en maakte sindsdien meer dan twintig albums.

Anthony B is een Jamaicaanse reggae/dancehall-artiest die internationale bekendheid verwierf vanaf de jaren negentig, Stonebwoy uit Ghana wordt wel 'the king of reggae en dancehall' van Afrika genoemd.

Ook de aloude Jamaicaanse rootsreggaeband The Abyssinians treedt op 13 augustus op, en de Amerikaanse groep Groundation. Eerder werd al bekend dat skagrootheden The Skatalites deze zomer op het podium zullen staan van het festival aan de Karpendonkse Plas.