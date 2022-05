Veel internationale toppers komen tijdens het pinksterweekend (3 tot en met 6 juni) in actie tijdens de Eindhoven Box Cup. Na twee jaar afwezigheid vanwege de corona-pandemie keert het grootste boksevenement van Nederland terug.

Meer dan tweehonderd boksers uit 26 landen doen mee aan het toernooi in Hotel Van der Valk Eindhoven. Mannen en vrouwen in alle gewichtsklassen betreden de ring. Onder hen olympiërs als David Pina (Kaapverdië), Michaela Walsh (Noord-Ierland) en Nigel Paul (Trinidad en Tobago).

Complete Nederlandse selectie

Ook voormalig Europees kampioen Olexander Melenyuk (Oekraïne) is present, evenals de complete Nederlandse A-selectie.

De Eindhoven Box Cup is het enige toernooi in Nederland van de International Boxing Association. De IBA houdt wedstrijden in het amateurboksen (Olympische stijl). De eerste editie was in 2016. Niet alleen de toppers staan in de schijnwerpers in Eindhoven, er is ook volop aandacht voor boksen als breedtesport. De Nederlandse boksbond telt inmiddels ruim 120 erkende bokscentra.

Vrijdag 3 juni staat in het teken van keuringen, wegingen en de loting. De wedstrijden beginnen op 4, 5 en 6 juni om 14.00 uur. De finales staan 6 juni gepland in Hotel Van der Valk Eindhoven aan de Aalsterweg 322. Tickets kosten 15 euro per dag.