Automobilisten op de Onze Lieve Vrouwestraat in Eindhoven moesten vrijdag nog aanschuiven in een korte file. Maar de vertraging is dit weekend voorbij: het werk is klaar. De gemeente heeft een tweede rijbaan laten aanleggen voor verkeer dat rechtsaf de Kennedylaan oprijdt.

Op die plek stond het verkeer vaak vast. Dankzij de tweede rijbaan moet ook het doorgaand verkeer richting de Pastoriestraat soepeler kunnen rijden. Verder worden de verkeerslichten vervangen. Met deze en andere maatregelen wil Eindhoven de doorstroming op de Eindhovense ring bevorderen. De wegwerkzaamheden zorgden een tijdje voor vertraging vanaf de Berenkuil tot aan de kruising met de Kennedylaan. Sluipverkeer veroorzaakte, in ieder geval vrijdag, ook voor drukte in omliggende straten, zoals de Van Oldenbarneveltlaan en Orpheuslaan. Volgens de gemeente zijn de werkzaamheden afgerond en kan de nieuwe afslag dit weekend opengaan. Fietsers moeten nog geduld hebben Fietsers moeten volgens de gemeente nog tot Hemelvaart geduld hebben. Dan gaan de fietspaden aan de noordkant van de Onze Lieve Vrouwestraat en ten oosten van de Kennedylaan weer open. Wie nu het fietspad langs het Máxima Medisch Centrum wil nemen, wordt sinds 11 april omgeleid. De voornaamste verandering voor fietsers is de plaatsing van een verkeerslicht bij de oversteek. Door de verbreding van de afslag moeten fietsers in nu twee rijstroken kruisen. Om de fietsoversteek veilig te houden, is het nodig dat hier verkeerslichten komen.