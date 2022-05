Een garage aan de Muzenlaan in Eindhoven is woensdag voor een jaar gesloten. De politie vond bij een controle in februari een 'zeer grote hoeveelheid' softdrugs, bedoeld voor coffeeshop Indian Dylan. Dat meldt de gemeente.

"Uit onderzoek is gebleken dat er een directe relatie was tussen de aangetroffen handelsvoorraad in de garage en een coffeeshop. De drugs waren kennelijk voor verkoop in deze coffeeshop bestemd", aldus de gemeente.

Drugs van een coffeeshop die niet in de shop zelf ligt, wordt ook meegeteld als handelsvoorraad. De Indian Dylan is op 26 april al voor een jaar gesloten. Dat gebeurde nadat de recherche op 380,5 kilo softdrugs stuitte. De voorraad mag maximaal 500 gram zijn. De drugs ter waarde van bijna vier miljoen euro lag opgeslagen in garages in Eindhoven en Nuenen, maar was bedoeld voor verkoop in de Indian.

Koerier

De vondst was het resultaat van een politieonderzoek naar een koerier, van wie het vermoeden was dat hij met grote hoeveelheden drugs rondreed. Het bracht de recherche half februari uiteindelijk bij zes adressen. Één van de panden waar de verdachte een pitstop maakte, was coffeeshop Indian Dylan aan de Karel de Grotelaan. Daar lag alleen al een te grote voorraad met een kilo hennep, 500 gram hasj en 403 joints.