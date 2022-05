De Eindhovense chipmaker NXP is samen met ingenieursbureau Demcon uit Best genomineerd voor de Koning Willem I Prijs. Een prijs die onder ondernemers geldt als een van de meest prestigieuze van Nederland en als 'Oscar van het Nederlandse bedrijfsleven'.

De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een bedrijf dat bezig is met duurzaam ondernemerschap, een mkb-bedrijf en een Grootbedrijf. NXP en Demcon, dat het hoofdkantoor in Enschede heeft en een filiaal in Best, zijn genomineerd in die laatste categorie. De derde kanshebber is Rituals.

De jury van de prijs bestaat uit kopstukken uit het Nederlands bedrijfsleven en koningin Máxima. Op 23 mei vindt in Groningen de finale plaats. De prijs werd in 2017 al eens gewonnen door VDL Groep in Eindhoven en Vencomatic in Eersel.