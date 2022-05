Voor het eerst in jaren is het aantal fysieke winkels weer gestegen. Dat meldt het CBS. Nederland telde op 1 januari van dit jaar bijna 84.000 winkels. Dat zijn er 655 meer dan een jaar eerder. Shoppers kunnen vooral in de gemeente Best hun hart ophalen. Hier steeg het aantal winkels met 8,6 procent.

Door een lichte stijging kwamen er in Best winkels 10 winkels bij in het afgelopen jaar. Ook op andere plaatsen zoals in Boxtel en Son en Breugel was er een lichte stijging en kwamen er enkele winkels bij. In sommige plaatsen nam het aantal winkels juist af. In Geldrop hebben shoppers nu keuze uit 165 winkels om hun inkopen te doen, tien minder dan een jaar eerder. In Eersel, Bladel en Reusel verdwenen vijf winkels.

Vooral eetzaken zoals (banket)bakkers, supermarkten en slijterijen namen het afgelopen jaar toe. Het aantal boekhandels daalde volgens het CBS juist sterk. In 2021 verdwenen er meer boekhandels dan in de drie voorafgaande jaren samen.

Ondanks de leegloop in winkelcentrum Terminal M in Meerhoven was er in Eindhoven een hele lichte stijging van 0,8 procent. Eindhovenaren hebben nu keuze uit bijna 1100 winkels. In Den Bosch nam het aantal winkels af. Daar moeten shoppers het met tien winkels minder doen dan een jaar eerder. In andere grote Brabantse steden steeg het aantal winkels vooral in Tilburg en Breda. Ondanks dat het aantal winkels in de Bredase binnenstad terugloopt, kwamen er het afgelopen jaar toch 20 winkels bij.

Wil je weten hoeveel winkels er in jouw buurt zijn bijgekomen of verdwenen? Bekijk het in de onderstaande kaart.