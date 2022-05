Bij het in aanbouw zijnde Van der Valk hotel Eindhoven-Best is in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. De inbrekers konden na een korte achtervolging worden aangehouden door de politie.

Bij de politie was 's nachts een melding binnengekomen van een inbraak bij het pand dat aan het verlengde van de Boschdijk ligt. De inbrekers waren te zien op camerabeelden. Ondersteund door speurhonden gingen agenten in de omgeving naar de verdachten op zoek. Na korte achtervolgingen in de bosjes achter het terrein konden meerdere verdachten worden aangehouden. Volgens de politie hadden ze het inbrekerswerktuig nog op zak. Er is geprobeerd spullen weg te nemen bij de inbraak, maar door de tussenkomst van de agenten is dat voorkomen. Het in aanbouw zijnde hotel moet eind 2022 klaar zijn.