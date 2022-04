In een woning op de Generaal Wicherslaan in Eindhoven is zaterdagmiddag omstreeks 14.15 uur een conflict uitgemond in een steekpartij. Een 36-jarige verdachte uit Eindhoven is door de politie aangehouden. Dat meldt de politie.

Een slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Wat de aanleiding voor het conflict is, is niet bekend. Bovendien is het nog niet duidelijk met wat voor voorwerp er gestoken is. De politie doet in de flatwoning onderzoek naar de zaak.