Een studentenwoning aan de Korianderstraat in Eindhoven is vrijdagochtend ontruimd vanwege een brand. Een van de studenten heeft brandwonden opgelopen.

De brand ontstond rond half 8 op de zolder van het pand, waarop de brandweer met meerdere voertuigen uitrukte.

De studenten, onder wie een paar uit Maastricht, waren net terug van een feestje gekomen en lagen te slapen toen de brand uitbrak. Zij werden gewekt door de rookmelders. Op dat moment stond het pand al vol rook.

In het huis waren elf mensen aanwezig. Zij hebben allemaal binnen enkele minuten het gebouw kunnen verlaten. Niet veel later sloegen de vlammen uit de dakkapel van het pand.

Brandwonden

Een van de studenten heeft brandwonden opgelopen aan zijn been en is nagekeken in een ambulance. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Ook hebben een paar mensen rook ingeademd.

Een aantal studenten staat op straat en heeft reddingsdekens van de brandweer gekregen. Een ander deel is opgevangen in een nabijgelegen kerk.

Brandschade

Rond 08.30 uur was de brand onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen, laat de Veiligheidsregio weten. De oorzaak van de brand is onbekend en wordt onderzocht. De weg is tijdelijk afgesloten.

Stichting Salvage is ingezet om de opvang voor de bewoners te regelen, omdat het pand veel brandschade heeft en mogelijk voor een deel onbewoonbaar is.