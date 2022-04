Eindhoven en Helmond zijn als duo-stad geselecteerd voor deelname aan de EU-missie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Ze krijgen vanuit de Europese Unie ondersteuning om te fungeren als experimenteer- en innovatieplek en er op die manier aan bij te dragen dat uiteindelijk heel Europa in 2050 klimaatneutraal is.

De Europese Commissie heeft in totaal 360 miljoen euro beschikbaar gesteld voor honderd steden uit alle 27 EU-lidstaten en 12 steden in andere Europese landen. Onderzoek, innovatie en maatregelen moeten voor schone mobiliteit, een efficiënter energieverbruik en een groene stadsplanning zorgen.

Iedereen denkt mee

Daarvoor moeten de geselecteerde steden een zogenoemd 'klimaatstadcontract' opstellen met onder andere een algemeen plan voor klimaatneutraliteit in alle sectoren zoals energie, gebouwen, afvalbeheer en vervoer, met daarbij ook de bijbehorende investeringsplannen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat burgers, onderzoeksorganisaties en de particuliere sector bij dit proces worden betrokken.

Experimenteren en innoveren

De geselecteerde steden krijgen vanuit de EU ondersteuning om te fungeren als experimenteer- en innovatieplek met als doel dat heel Europa in 2050 klimaatneutraal is. Volgens Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal, spelen steden een voortrekkersrol in de strijd tegen de klimaatcrisis. 'Of het nu gaat om het vergroenen van stedelijke ruimtes, de strijd tegen luchtverontreiniging, het verminderen van het energieverbruik in gebouwen of het bevorderen van schone mobiliteit. Ik kijk uit naar de oplossingen die de gekozen steden zullen ontwikkelen om hun inwoners en bedrijven naar een groenere toekomst te leiden', aldus Timmermans in een persverklaring.

Extra prikkel

Burgemeester en wethouders van zowel Eindhoven als Helmond lieten donderdag weten blij te zijn met de Europese steun. 'Het is een uitdaging om klimaatneutraal te worden en past in onze slimme Brainport-regio om daarbij samen te werken en aanwezige kennis en techniek te benutten. Deelname aan deze missie geeft bovendien een extra prikkel om duurzame stappen te versnellen', aldus de colleges in een gezamenlijke reactie. Eindhoven en Helmond verwachten eind dit jaar rond te kunnen zijn met het klimaatstadcontract.

Zes Nederlandse steden

Voor deelname aan de EU-missie voor klimaatneutraliteit dienden in totaal 377 Europese steden een voorstel in. Vanuit Nederland doen uiteindelijk zes steden aan het programma mee:Naast Eindhoven/Helmond zijn dat Amsterdam, Den Haag, Groningen, Rotterdam en Utrecht. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt bij het ontwikkelen van de klimaatactieplannen.