Het werk aan de herinrichting van Stratumseind in Eindhoven gaat nu echt beginnen. Vanaf donderdag wordt een deel van het pleintje bij de Oude Stadsgracht voorzien van de nieuwe combinatie van asfalt en Eindhovense stenen.

Dit plein wordt in vier delen heringericht om de aangelegen cafés zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Fase een, de aftrap, betrof alleen nog ondergrondse werkzaamheden aan onder meer de riolering bij de Oude Stadsgracht. Fase 2a die nu start, betreft het terras en het deel van de Oude Stadsgracht/Stratumseind voor eetcafé Calypso. In augustus moet deze hele tweede fase klaar zijn. Daarna verplaatst de aannemer de borden richting Bleekweg.

Of dat haalbaar is, wordt spannend. Voor de riolering moet hier tot 3 meter diep gegraven worden, zodat de kans groot is dat er vervuiling, bommen uit de oorlog of archeologische vondsten (hier lag de oude Stratumse poort van de stad) gevonden worden. En dus zit het er ook dik in dat er vertraging optreedt, ook voor de volgende fasen, aldus de gemeente.

Werk duurt tot halverwege 2023

Het werk aan het hele Stratumseind duurt zeker tot halverwege 2023. Dat komt vooral omdat de aannemer in kleine stukjes werkt én elk weekend alles weer zo opruimt dat de stapstraat er zo min mogelijk last van heeft.

Na Stratumseind is de rest van de binnenstad aan de beurt. Op zijn vroegst is het project in 2025 klaar. De totale kosten zijn eerder begroot op ongeveer 18 miljoen euro maar kunnen door de stijgende bouwkosten nog hoger uitvallen. De herbestrating van de Markt is in de begroting nog niet meegenomen.