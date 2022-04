Of koning Willem-Alexander gisteravond zelf ook al begon met zijn verjaardag vieren is niet bekend, maar in de Eindhovense binnenstad kwam het feest al goed op gang. Op het Stadhuisplein gaan er op last van de dj een paar handjes de lucht in.

Ook de rest van het publiek probeert zich verstaanbaar te maken of staat in de rij voor de muntjeskassa. Tessa en Mandy (beiden achttien jaar) hebben voor dit plein gekozen omdat het er met carnaval ook leuk was, vertelt de eerste al hoestend vanwege de festivalrook die vanaf het bordes over het plein waait. Op het Lichtplein is de entree ook gratis. De zwarte scheidingshekken zijn bedoeld om bij de ingang aan de Emmasingel te controleren op de minimumleeftijd van achttien jaar. De eerste helft van het plein staat om 21.15 uur al vol en de bassen zijn zó donker dat ze trillen in de buik. Livemuziek is er bij de Paterskerk. De band Noizz brengt met Belle Hélène een ode aan de maandag overleden Henny Vrienten. "En nu gaan we een feestje bouwen!", roept de zanger daarna, en overweegt vervolgens om maar naar België te gaan, net als Henk Westbroek van Het Goede Doel.