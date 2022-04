Groen licht voor de ombouw van een voormalige tandartsenpraktijk aan de Strijpsestraat in Eindhoven tot 5 appartementen. De Raad van State heeft de bezwaren van een overbuurman verworpen.

De reden is heel formeel: omdat er nog geen woning was op de begane grond, is er ook geen sprake van woningsplitsing. Het gaat immers om de transformatie van een tandartsenpraktijk. En dus gelden de regels voor het opdelen van zelfstandige woningen - zoals de leefbaarheidstoets - helemaal niet, aldus de Raad van State. De gemeente heeft bovendien voldoende afgewogen of de leefbaarheid er niet slechter van wordt, volgens het oordeel.

De komst van de appartementen verdeelde de buurt. De overbuurman vreest overlast door de komst van bewoners die niet aan de buurt gebonden zijn. Andere omwonenden denken daar anders over. De woonruimte boven de voormalige praktijk wordt ook al jaren zonder klachten verhuurd.