Een man is maandagavond lichtgewond geraakt bij een mogelijke steekpartij. Dat gebeurde volgens de politie rond 20.30 uur in een woning aan de Schoonhoeve in Eindhoven.

Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Omstanders hebben de politie gewaarschuwd, maar bij aankomst was het slachtoffer verdwenen. De politie heeft meerdere ziekenhuizen in de omgeving gebeld, maar daar was hij niet naar binnen gebracht. Uiteindelijk wist de politie toch contact te krijgen met het slachtoffer. De man is lichtgewond geraakt aan zijn arm. De politie meldt dat hij geen aangifte wil doen. Er wordt onderzoek gedaan naar naar de toedracht van het incident.