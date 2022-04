Met een investering van 1,8 miljoen euro ontwikkelt Stentit uit Eindhoven stents die zorgen dat bloedvaten zichzelf herstellen. De beoogde eerste doelgroep: mensen die last hebben van etalagebenen.

Mensen met etalagebenen weten wel waarom die aandoening zo heet. Vaak staan ze even stil voor een etalage met pijn, kramp en een doof gevoel in hun benen. Na een minuut of 10 keert het gevoel terug. De oorzaak van die gevoelloze benen zijn vernauwde slagaderen. Stentit denkt de oplossing gevonden te hebben en wil die in 2024 voor het eerst testen.

Om voor elkaar te krijgen, ontving het bedrijf dat in 2017 uit de TU/e ontstond een investering van 1.8 miljoen euro, zo maakte Stentit maandag bekend. Onder meer de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) steekt geld in Stentit.

Stent tijdelijk aanwezig

De oprichters van het bedrijf bedachten een implantaat dat in een bloedvat kan worden gezet via een katheter. Het implantaat gaat een interactie aan met de bloedcellen van de patiënt, waarna het lichaam zelf nieuw weefsel gaat bouwen.

"De stent is tijdelijk aanwezig om het bloedvat open te duwen en om het bloedvat te genezen", zegt medeoprichter Bart Sanders. "De stent herstelt het bloedvat van binnenuit." Het concrete beoogde resultaat: het implantaat van Stentit verdwijnt helemaal en de patiënt heeft zelf een nieuw bloedvat gebouwd, waarna de etalagebenen verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Eerste studies halverwege 2024

Maar zo ver is het nog lang niet. Op dit moment werkt Stentit toe naar het uitvoeren van de eerste klinische studies. "Het aanlooptraject start eind volgend jaar", zegt Sanders. "De eerste studies vinden dan halverwege 2024 plaats."

In het gunstigste geval zijn de stents van Stentit over vijf jaar in gebruik in Europa, zegt Sanders: "Maar dan mag er niks tegen zitten."