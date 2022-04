De achterbank van een Amerikaanse oldtimer is zaterdag op de Doctor Poletlaan in Eindhoven in brand gevlogen. Dat gebeurde volgens de eigenaar mogelijk door een sigaret.

De antieke auto kon door de brandweer worden gered, maar de achterbank is door de vlammen verloren gegaan. In overleg met de eigenaar haalden brandweerlieden de brandende bank uit de auto, zodat ze deze konden blussen. Daarmee kon de brandweer grotere schade voorkomen, omdat achter de bank een gastank lag.