Het voorjaar is het seizoen waarin veel kittens worden geboren. Voor het dierenasiel betekent dat topdrukte. Veel katjes worden op straat geboren en soms gevonden met de navelstreng er nog aan, vaak zonder moeder. Wat oudere kittens zijn schuw omdat ze niet gewend zijn aan contact met mensen. Voor deze jonge diertjes zoekt Stichting ROZ Eindhoven pleeggezinnen die tijdelijke zorg op zich willen nemen.

"Het gaat vaak om katjes die extra zorg nodig hebben die we in het asiel niet kunnen geven. Daarom zoeken we hulp van pleeggezinnen die dat wel kunnen", zegt Cindy Rakhorst Hamers van ROZ Eindhoven. "Het is mooi werk, maar ook hard werken en vaak emotioneel. Je moet er dus wel energie, geduld, tijd en liefde voor hebben om dit te doen. Mensen met wat minder tijd kunnen zich daarom aanmelden als pleeggezin voor moederpoezen met kittens."

Naar de dierenarts

Pleeggezinnen moeten wel een rijbewijs en auto hebben zodat ze kittens en materialen kunnen ophalen of ermee naar de dierenarts kunnen gaan voor vaccinatie of controle. Het is fijn als er een aparte kamer beschikbaar is die kan dienen als quarantaineruimte en om vooral de moederpoezen de rust te geven die ze nodig hebben voor de verzorging van hun kinderen. Verder wordt er verwacht dat de eigen huisdieren volledig zijn gevaccineerd.

Aanmelden

Stichting ROZ Eindhoven is sinds 1 januari het nieuwe dierenasiel en dierenambulance voor Eindhoven en omgeving. Aanmelden voor deze of andere vrijwilligersfuncties via de website: rozeindhoven.nl.