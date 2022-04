Bij een zorginstelling aan de Nuenenseweg in Eindhoven brak vrijdagmiddag rond 14.00 uur brand uit. Het gebouw was al ontruimd toen de brandweer aankwam. Er is niemand gewond geraakt.

Het ging om een brand aan de zijkant van een gebouw, die vervolgens naar binnen trok. De brandweer kwam met twee blusvoertuigen en een hoogwerker ter plaatse. Het vuur was snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.