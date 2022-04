Een medicijnbezorger van een apotheek in Eindhoven is tijdens zijn bezorgronde een drietal boodschappenkratten met risicovolle medicijnen verloren. De kratten zouden in de omgeving van de Meerkollaan zijn zoekgeraakt.

De bezorger had de achterklep van zijn auto niet goed dichtgedaan waardoor hij onderweg een aantal kratten is verloren, meldt een woordvoerder van de politie. Sommige kratten zijn inmiddels teruggevonden, maar er ontbreken nog drie stuks. De politiewoordvoerder meldt dat wie op de medicijnen stuit, de middelen niet moet gebruiken. Omdat de recepten op personen zijn afgesteld, kan het goed misgaan als een medicijn zomaar ingenomen wordt.