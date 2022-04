De Eindhovense politiek is alsnog geïnformeerd over verscherpt toezicht dat de provincie heeft ingesteld bij de gemeente. Een brief van de provincie Noord-Brabant van 21 februari over het 'actieve toezicht' is naar de gemeenteraad gestuurd nadat deze krant er donderdag uit citeerde.

Eindhoven is onder verscherpt toezicht geplaatst omdat de provincie niet goed kan controleren of taken op het vlak van vergunningen en handhaving worden uitgevoerd.

Gemeenten zijn verplicht te laten zien wat nodig en beschikbaar is om vergunningen te verlenen, toezicht te houden en eventueel op te treden. Ze doen dat in een beleidsplan, uitvoeringsprogramma en evaluatieverslag.

Vorig jaar constateerde de provincie al dat Eindhoven te laat was met het uitvoeringsprogramma en evaluatieverslag. Het jaarverslag over 2020 was bovendien onvolledig. En dit jaar komt de provincie tot de conclusie dat het uitvoeringsprogramma wederom te laat is afgerond en dat er geen actueel beleidsplan meer is. Eindhoven is daarmee een uitzondering in Brabant.

Ondanks een expliciet verzoek van de provincie werd de gemeenteraad niet eerder op de hoogte gebracht. Het Eindhovense college van B en W onderstreept in een korte, eerste toelichting dat het actieve toezicht gaat over het proces en niet over de inhoud.

Eind mei is er daarover overleg met de provincie. De gemeente verwacht dat het verscherpt toezicht 'spoedig' beëindigd kan worden.