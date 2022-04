In de top honderd van bedrijven met de meeste ammoniakuitstoot van Nederland staan vier veehouderijen uit Someren. Op de 10e, 13e, 31e en 47e plaats staan ondernemingen uit die gemeente.

Dat blijkt uit de nieuwe lijsten met de grootste stikstofuitstoters die minister Christianne van der Wal naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de eerste versie van 5 april zaten fouten in de berekening. Die zijn er nu uitgehaald.

Er is een lijst met de top 100 van uitstoters van stikstofoxiden (vooral industrie) en een met de grootste uitstoters van ammoniak (vooral veehouderijen). Op de eerste lijst staan, zoals al bekend, vier bedrijven uit deze regio: Eindhoven Airport/vliegbasis (47e), Rendac (69e), DAF Trucks (96e) en Nyrstar in Budel (100e). Verreweg de grootste NOx-uitstoter van Nederland is Tata Steel in IJmuiden.

Als het gaat om ammoniak is behalve Someren ook Meierijstad goed vertegenwoordigd in de top van de lijst, met veebedrijven op de 17e en 21e plaats en Friesland-Campina op de 56e plaats. Ook boeren in Bladel (63e), Best (65e), Reusel-De Mierden (69e), Gemert-Bakel (70e, 87e en 98e) en Oirschot (89e en 95e) staan genoteerd in de ammoniaklijst.

Cijfers gebaseerd op situatie 2019

De top-10 van ammoniakuitstoters wordt overigens bijna volledig gevormd door industriële bedrijven, met Rockwool (isolatiemateriaal) in Roermond als de nummer één. Bij de veehouderijen gaat het met name om pluimveehouderijen. Namen en adressen van de bedrijven worden niet vermeld. Deze veehouderijen zijn overigens niet automatisch ook zogenoemde piekbelasters voor beschermde natuurgebieden. Immers, daarvoor is de afstand tot dat natuurgebied mede-bepalend.

De lijsten zijn gebaseerd op de cijfers van 2019, zijnde de meest recent beschikbare data.