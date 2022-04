Een woning aan de Arcadeltstraat in Eindhoven is door de gemeente gesloten na de vondst van een zeer grote partij harddrugs. De politie trof de drugs aan bij een controle in januari.

De woning zou volgens de politie dienst doen als logistiek centrum voor de drugshandel. Volgens de gemeente mag de woning de komende vijf maanden niet betreden worden door de eigenaar of gebruikers.