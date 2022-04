In het kantoor van de Belastingdienst aan de Karel de Grotelaan in Eindhoven is dinsdagmiddag een verdacht pakketje gevonden. Het gebouw is een tijdlang ontruimd geweest. Het pakketje is onderzocht en alles bleek in orde te zijn.

Rond 12.15 uur werd er bij de politie melding gedaan van een verdacht pakketje in de postkamer. Hulpdiensten, waaronder specialistische teams, kwamen snel ter plaatse. Uit voorzorg werd heel het pand ontruimd. Specialistische teams haalden het pakketje uit het gebouw en onderzochten het pakketje direct. Er bleek niets verdachts in te zitten. Rond 13.15 uur konden de meeste mensen weer terug naar binnen. Volg Eindhoven Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven