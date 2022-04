Een automobiliste is dinsdagochtend rond 7.30 uur gewond geraakt aan de Oude Bossche Baan in Eindhoven nadat ze uitweek voor een overstekende eekhoorn. Ze belandde daardoor met haar auto in een droge sloot.

Naast de politie en een ambulance kwam ook de brandweer naar de plek van het ongeval. De auto belandde op zijn kant in een droge sloot langs de Oude Bossche Baan. Het lukte de vrouw niet om zelf uit haar auto te komen. De politie en brandweer schoten te hulp en bevrijdden haar uit haar auto. De automobiliste werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Volgens omstanders was de vrouw wel goed aanspreekbaar.