Een bestelbus is zondagavond uitgebrand in Sint-Oedenrode. Dat gebeurde rond 23.30 uur op de Noordelijke Randweg. De oorzaak is waarschijnlijk een technisch mankement.

De bestuurder merkte dat er iets niet in orde was en zette de bus aan de kant. Het vloog direct in brand. De brandweer doofde het vuur, maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde. De weg werd door de politie afgesloten. Een bergingsbedrijf heeft de bus afgevoerd.