PSV heeft zondagavond voor het eerst sinds 2012 de KNVB Beker gewonnen. De 2-1 zege op Ajax werd dezelfde avond nog volop gevierd in Eindhoven, waar duizenden fans in het Philips Stadion de bekerwinnaars feestelijk onthaalden. Rondom de huldiging waren naar schatting een kleine 20.000 mensen op de been in en rondom het Philips Stadion.

Kort na de wedstrijd in De Kuip, die door PSV met 2-1 werd gewonnen van Ajax, maakte de bekerwinnaar duidelijk dat er nog festiviteiten zouden zijn in het Philips Stadion. Zodoende zaten er iets na 23.00 uur duizenden PSV-supporters in het stadion in Eindhoven om de eerste bekerzege in tien jaar tijd te vieren.

Bijna één voor één mochten de spelers de 'dennenappel' tonen aan de fans. Marco van Ginkel sprak - net als Joey Veerman - de PSV-supporters nog even kort toe op het veld. "Ik denk dat we een prachtige overwinning hebben behaald. Jullie (de supporters) zijn er altijd. Het seizoen is nog niet voorbij, dus wie weet pakken nog wel een prijs. Let op."