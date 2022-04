Een negentienjarige scooterrijder is zaterdagmiddag in botsing gekomen met een burgerauto van de politie op de Planetenlaan in Eindhoven. Achteraf bleek het om een gestolen scooter te gaan én reed de man zonder rijbewijs.

Het ongeval gebeurde rond 16.15 uur. Bij de botsing kwam de scooter ten val en raakte een vrouw, die achterop zat, gewond. Terwijl agenten eerste hulp verleenden aan het slachtoffer, ging de bestuurder ervandoor. Doordat het slot uitgeboord was, werd duidelijk dat de scooter gestolen was. Agenten wisten al gauw wie de gevluchte man was en hij werd even later aangehouden bij zijn huis. De man wordt verdacht van heling van de scooter, het verlaten van de plaats van een ongeval en rijden zonder rijbewijs. Een politiewoordvoerder laat weten dat er nadrukkelijk geen sprake was van een achtervolging. Verkeersspecialisten uit een andere politie-eenheid doen onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Eindhoven Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven