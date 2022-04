Een motor die donderdagavond rond 21.15 uur in Eindhoven botste met een personenauto is na dat ongeval verdwenen. De politie vermoedt dat de motor opzettelijk van de plaats van het ongeval is weggehaald.

De botsing vond plaats op de kruising van de Doctor Berlagelaan met de Alard du Hamelstraat. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. De bestuurder van de auto was ongedeerd. Een 21-jarige man is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Wat zijn rol in het ongeluk was en of hij de bestuurder van de verdwenen motor is, is niet bekend.

Zowel de bestuurder van de auto als meerdere getuigen hebben gezien dat een oranjekleurige motor betrokken was bij het ongeluk. De politie trof na de botsing de motor niet meer aan op de plaats van het ongeval. Eerst werd door hen nog gedacht dat een omstander de motor veilig had weggezet, maar de politie vermoedt nu dat de motor opzettelijk is weggenomen.

De politie roept omstanders van het ongeval, die wellicht ter plaatse hebben gefilmd, op om zich te melden.