Jongerencentrum Pitstop en Humanitas hebben de handen ineen geslagen. Vrijdagmiddag hielden zij een paasbijeenkomst voor jongeren en deelnemers en vrijwilligers van Humanitas en ontvangt Pitstop vijf tablets voor het 'tabletproject'

Het paasweekend staat voor de deur, een mooi moment om bij elkaar te komen om samen een eitje te tikken, zoals op de uitnodiging staat. Het is de eerste keer dat het Jongerencentrum Pitstop (JC) en vrijwilligersorganisatie Humanitas in deze hoedanigheid een bijeenkomst houden.

"De bedoeling van de middag is verbinding met elkaar", zegt Sandra van Schagen medewerker van Humanitas. Jong en oud maken samen paasstukjes, schilderen eieren of doen een spelletje. De 'kletspot' is populair. Aan de hand van vragen gaan de bezoekers het gesprek aan.

Humanitas is een landelijke organisatie. Medewerkers en vrijwilligers bieden ondersteuning aan eenzame mensen en andere mensen die het even niet in hun eentje redden, zodat zij ook weer participeren in de maatschappij.

Leren beeldbellen met de kinderen

Voor deze deelnemers is er een pilot, het tabletproject, geweest om te kijken of een tablet als hulpmiddel bijdraagt aan een verbeterd gevoel van welzijn en verminderde gevoelens van eenzaamheid. Bijvoorbeeld leren beeldbellen met de kinderen of het gebruik van apps voor een spelletje of de krant te lezen. Voor deelnemers met een beperkt netwerk of mobiliteit blijkt het zeker een toegevoegde waarde.

"Bij uitgifte maken we een quick scan van het welzijn. Deze wordt na drie maanden en zes maanden opnieuw gedaan om te zien van de impact is en wat we kunnen leren. Op deze manier proberen we te werken aan het verbeteren van de participatie", verklaart Maarten Obbens, coördinator Humanitas Eindhoven.

Na dit succes start de tweede fase. Dit keer in samenwerking met Pitstop om meer aandacht aan anderstaligen te kunnen besteden.

Obbens: "Pitstop krijgt vijf tablets. Het gaat om een stukje educatie. Om bijvoorbeeld Nederlands te leren of te solliciteren en gebruik te maken van geselecteerde leerzame apps."

De bedoeling is dat op de inloopmiddagen de jongerenwerkers met de jongeren op de tablets aan de slag gaan. Jongerenwerker Nathan Ramos gelooft wel in de effectiviteit van de tablets. "De jeugd krijgt via de telefoon al veel info digitaal. Dit sluit er op een andere manier bij aan."

Mekazin (15) uit Eritrea is nu een jaar in Nederland en is een van jongeren die gebruik gaat maken van de tablets. Hij gaat hem zeker gebruiken om beter Nederlands te leren, zegt hij, maar gaat nu eerst even z'n gamepotje afmaken.