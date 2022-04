Na twee jaar stilliggen wegens corona organiseert Eindhoven Atletiek op 20 april de 66e editie van de Hypotheker-Beekloop. Het parcours gaat weer over het terrein van de Grote Beek door de mooie natuur daar. Vier bands zorgen voor de muziek.

Twee keer per jaar kunnen lopers al jaren meedoen aan het recreatieve loopevenement, in april en september. Er is ook altijd een goed doel waarvoor de lopers kunnen lopen. Dit keer is dat inloophuis De Eik, een plek voor iedereen die met kanker te maken heeft.

Lopers kunnen zich inschrijven voor 4,8, 12 en 16 kilometer op inschrijven.nl. Dat kan niet meer op de dag zelf. Kosten zijn 8,50 euro.