Liters bier, uitzinnige Engelse voetbalsupporters en een heerlijk zonnetje. Het zijn de hoofdingrediënten van het feest dat donderdag plaatsvond in het centrum van Eindhoven. Voorafgaand aan de wedstrijd tussen PSV en Leicester City heerst er een ontspannen sfeer op de Markt en rondom Stratumseind.

Het blauw van Leicester City is daarbij goed vertegenwoordigd. De clubs spelen donderdag om 18.45 uur om de Europa Conference League. De pot in Engeland eindigde in een doelpuntloos gelijkspel. De Britse supporters in Eindhoven hebben er alle vertrouwen in dat hun ploeg ditmaal wel de beste is, al geldt datzelfde voor de aanhang van PSV.

Om alles in goede banen te leiden is er ook flink wat politie aanwezig in de binnenstad. Er wordt flink gedronken en flink gezongen, maar vooralsnog verloopt alles echter gemoedelijk. Aan het eind van de middag vertrekt het overgrote deel van de fans richting het stadion. Een groot aantal PSV-supporters kijkt de wedstrijd in de stad.

Eindhoven