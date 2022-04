Het project 'Jeugdzorg op de juiste plek' in de wijk Achtse Barrier timmert goed aan de weg. De eerste resultaten zijn veel belovend.

De enthousiaste groep, onder leiding van projectleider Wendy Boeijen, bestaat uit mensen uit de zorg en onderwijs, buurtbewoners, jongeren en studenten van Fontys en Summa College. Het doel is om jongeren met problemen preventief te helpen in de wijk en niet meteen door te sturen naar eerste- (huisarts) of tweedelijns zorg (zorg met verwijzing).

Na twee jaar monitoring, netwerken en een verbeterde sociale basis zijn de resultaten bemoedigend. Boeijen: "Het aantal doorverwijzingen is afgeschaald. Het is al zichtbaar dat jongeren minder snel doorgestuurd worden."

Jongerencentrum heeft opknapbeurt gekregen

In de afgelopen jaren is dan ook hard gewerkt. In de wijk zijn verhalen opgehaald waar de behoeftes liggen. Er is een actief netwerk opgezet met zorgprofessionals en er is gezorgd voor meer zichtbaarheid en bekendheid in de wijk. Het jongerencentrum heeft een opknapbeurt gekregen en langzaam maar zeker nemen de activiteiten voor de jeugd toe. Want naast de doelstelling voor preventieve hulp, wil de groep ook een plek bieden voor jongeren die aan willen schuiven zonder dat er zorgen zijn.

Sinds vorig jaar hebben studenten van Fontys en Summa College een vaste werkplek in het jongerencentrum. Het project biedt een professionele werkplaats. Zij onderzoeken en denken mee. Summa studenten starten deze week in samenwerking met Dynamo Jeugdwerk een ladysnight voor jonge meiden vanaf zestien jaar.

Britt Oosthoek (25) student Fontys toegepaste psychologie gaat aan de slag voor het online buurplatform van de wijk. De projectgroep wil het gebruik van zelfhulpmodules specifiek voor jongeren stimuleren. Oosthoek: "Het is een mooie tool om ter preventie naar toe te gaan. Ik ga onderzoeken wat jongeren wel of niet drijft om ze te gebruiken."

Een andere volgende doel is om de expertise naar de voorkant te krijgen. "We zijn met zorgprofessional in gesprek en aan het nadenken hoe we professionele hulp sneller in de wijk te krijgen. Wachtlijsten lossen wij niet op, maar we gaan kijken wat wel kan", legt Boeijen uit.

De projectgroep is een initiatief van de Gemeente Eindhoven, Wijeindhoven en zorgprofessionals. De inzichten van het project worden Eindhoven-breed gedeeld. "Onze successen willen we delen met andere wijken. We krijgen nu al veel vragen en geven tips. We gaan graag de samenwerking aan", aldus Boeijen.

Eindhoven