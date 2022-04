Twee auto's raakten donderdagochtend betrokken bij een botsing aan de Piuslaan in Eindhoven. Eén kind werd nagekeken in de ambulance , maar zover bekend raakte niemand gewond.

Het ongeval vond plaats rond 8.35 uur. Met een luide knal zou de botsing te horen zijn geweest, daarom was er ook een ambulance aanwezig. Zover bekend hoefde uiteindelijk niemand mee naar het ziekenhuis.

In hoeverre de voertuigen zijn beschadigd is niet duidelijk. De oorzaak van het ongeval is ook nog niet bekend.

Eindhoven