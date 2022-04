Blijf weg uit de binnenstad, donderdag als PSV zijn thuiswedstrijd speelt tegen Leicester City. De drukte rond het stadion in combinatie met wegwerkzaamheden en afsluitingen maakt dat er geen doorkomen aan is voor de automobilist. Ook bussen zullen te maken krijgen met vertraging.

Die waarschuwing geven de gemeente Eindhoven en de politie aan forenzen, bezoekers van de binnenstad en de supporters van de club, in aanloop naar de wedstrijd in de European Conference League die donderdag 14 april om 18.45 uur begint. Maar waarschijnlijk is er vanaf een uur of vier geen doorkomen aan voor automobilisten.

Dat heeft te maken met drukte rond de wedstrijd in combinatie met de werkzaamheden aan de kruising Mathildelaan-Emmasingel, de afsluiting van de PSV-laan bij het Philips Stadion en het voor de veiligheid dicht zetten van de Vonderweg, Fellenoord en Vestdijktunnel. Dat laatste is waarschijnlijk tussen 17.00 en 17.30 uur. Maar vanwege de drommen supporters is de kruising bij het stadion ook al eerder niet goed toegankelijk.

Doorgaand verkeer wordt zoveel mogelijk omgeleid via de Ring. Verder luidt het advies: mijd de binnenstad met de auto. Supporters kunnen het beste een andere vorm van vervoer kiezen om naar de wedstrijd te komen. Of als het niet anders kan de auto op tijd aan de rand van de stad te parkeren, bijvoorbeeld in de P+R's Genneper Parken of Meerhoven en daar over te stappen op de bus, deelscooter of elektrische deelfiets.