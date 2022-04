Het aantal mensen in de regio dat met COVID-19 wordt opgenomen in het ziekenhuis blijft dalen. Het totaal ligt nu op 68.

Een week geleden was dat nog 84, en 3 weken geleden ging het in totaal om 130 mensen. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft nu 29 patiënten in huis die positief testen op corona, het MMC 26, het Anna Ziekenhuis in Geldrop 3 en het Elkerliek in Helmond 10.

Met ingang van deze week zijn ook in de ziekenhuizen in Zuidoost Brabant de meeste coronaregels losgelaten. Dat betekent niet dat de werkdruk inmiddels gelijk staat aan de periode voor de komst van corona, nu ruim twee jaar terug.

"Omdat we ook patiënten opnemen met andere besmettelijke aandoeningen zoals de griep, blijft de druk op onze eenpersoonskamers naar verwachting nog wel even hoog", zegt een woordvoerder van het MMC. "Ook merken we dat het ziekteverzuim onder personeel nog relatief hoog is. Het is druk en het is elke dag een grote puzzel, maar we kunnen het wel aan."