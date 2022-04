De politie heeft dinsdag een 55-jarige man aangehouden in Eindhoven. De man moest nog 1,5 jaar celstraf uitzitten, maar wist dat tot op heden te voorkomen.

De man werd na een kort politieonderzoek aangehouden in een woning in de wijk Jagershoef in Woensel. De man moest nog 583 dagen gevangenisstraf uitzitten, die het gerechtshof in Den Bosch hem eerder had opgelegd.

De man is overgebracht naar het politiebureau aan de Mathildelaan. Vanuit daar wordt hij naar een gevangenis gebracht.