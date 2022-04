In het afzuigsysteem van een bedrijf aan de Hurksestraat in Eindhoven is woensdag aan het eind van de ochtend brand onstaan. Dat meldt een woordvoerder van de brandweer. Het bedrijf is gevestigd op een industrieterrein.

De brand ontstond rond 11.55 uur. Volgens de woordvoerder is de afzuiginstallatie moeilijk bereikbaar en valt er weinig van de brand te zien. "Er zijn geen vlammen en nauwelijks rook waarneembaar." De installatie wordt verder gecontroleerd om uitbreiding van het vuur uit te sluiten. De brandweer schaalde in korte tijd op naar een middelbrand, wat betekent dat een tweede brandweerwagen wordt opgeroepen. Verder is stichting Salvage ingezet (voor eerste hulp na brand) om het bedrijf te helpen de schade te beperken. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.