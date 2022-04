Een man is woensdagochtend gewond geraakt bij een steekpartij in een woning in Eindhoven. Zijn 24-jarige zoon is aangehouden.

Rond 9.30 uur ontving de politie melding van het steekincident aan de Gelaarsde Kat. Bij een conflict tussen de vader en zoon liep het uit de hand. De 24-jarige stak zijn vader met een mes, waarbij hij zwaargewond raakte. Volgens een woordvoerder van de politie Oost-Brabant verkeert het slachtoffer niet in levensgevaar. Hij is meegenomen naar het ziekenhuis voor een behandeling aan zijn verwondingen. Conflict De moeder van het gezin was getuige van de steekpartij. Zij heeft een verklaring bij de politie afgelegd. De aangehouden man wordt later vandaag gehoord. Hij is een bekende bij de hulpverlening. Een deel van de straat is afgezet voor onderzoek.