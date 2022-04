Op het centraal station van Eindhoven heeft zondagavond zeker een halfuur lang het brandalarm geklonken. Er was niets aan de hand, maar door een storing kregen NS-medewerkers het alarm niet uit. Honderden reizigers stonden op straat.

'Attentie, attentie, wij verzoeken u het gebouw onmiddellijk te verlaten via de uitgang en de nooduitgangen', klonk het vanaf ongeveer 18.10 uur in de stationshal en op de perrons. Verbaasde reizigers spoedden zich naar buiten, zonder te weten wat er aan de hand was.

Alarm resetten

Al vrij snel werd het personeel op het station duidelijk dat er geen noodgeval was. Aanvankelijk meldde ProRail dat voetbalsupporters het glas van het brandalarm in de Jumbo hadden gebroken. Later op de avond liet de NS weten dat dat niet klopt. Het bleek te gaan om een alarm in een bedrijfsruimte, dat per ongeluk was geactiveerd.

Ruim een half uur lang klonken de noodoproep en de sirene. 'Heel vervelend', vindt een woordvoerder van de NS.

NS-medewerkers hebben volgens haar geprobeerd reizigers te vertellen dat hun treinen gewoon reden, en dat het station gewoon toegankelijk was. Dat bericht bereikte maar een deel van de mensen buiten. Velen stonden een tijdlang te wachten, tot rond 18.45 uur het geluid eindelijk uitging. De treinen hebben in de tussentijd gewoon gereden.

